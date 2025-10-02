Венгрия подписала 10-летний контракт с французской Engie на поставку СПГ

Венгрия заявила, что заключила важное соглашение о приобретении всего 4 миллиардов кубометров СПГ у французской энергетической компании Engie на период с 2028 по 2038 год.

Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Сийярто подчеркнул важность этого соглашения для энергетической безопасности Венгрии.

"Мы подписали самый долгосрочный контракт на поставку СПГ в Венгрию: с 2028 года мы будем покупать 4 млрд кубометров газа в течение 10 лет у группы ENGIE", – написал Сийярто.

Энергоснабжение Венгрии, добавил он, "является безопасным только при условии, что мы можем импортировать энергоносители из как можно большего количества источников и маршрутов".

При этом Сийярто отметил, что диверсификация означает добавление новых источников при сохранении существующих.

Напомним, в сентябре Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ.

Венгрия имеет контракт с российским "Газпромом" на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год до 2036 года, который после 2022-го был дополнен дополнительными закупками.

Европейский Союз планирует полностью прекратить импорт российского газа до конца 2027 года, но эти сроки могут ускориться.