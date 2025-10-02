Еврокомиссар Кос: Украина и Молдова должны вместе открыть первый кластер переговоров с ЕС

Европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос отметила, что Украина и Молдова вместе должны открыть первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в ЕС.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" в Киеве, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, стоит ли Украине и Молдове двигаться вперед вместе на пути к открытию первого кластера, учитывая угрозы и недавние молдовские выборы, еврокомиссар сказала, что да.

"Было бы хорошо открыть первый кластер для Молдовы и Украины как можно скорее. Вы обе выполнили свою работу, соответствуете критериям, и лучше всего двигаться вперед и открыть его для обеих стран без задержек", – отметила она.

На уточняющий вопрос, что если для Украины это займет значительно больше времени, должна ли Молдова ждать, учитывая важность момента для них после выборов, Кос ответила: "Сейчас они полностью понимают, почему важно двигаться вместе с вами".

Напомним, глава Евросовета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры с Украиной можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единодушно.

Таким образом венгерское вето на открытие переговорных кластеров потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан 1 октября заявил, что инициатива Кошти по открытию кластеров для Украины не пройдет "никоим образом".