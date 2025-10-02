Мерц ожидает решения по использованию росактивов для Украины в октябре

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Через три недели, скорее всего, будет принято конкретное решение на следующем Европейском Совете", – сказал он на заседании Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Он подчеркнул: "Я поддержу любой путь, который позволит использовать российские активы".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее признала, что предоставление "репарационного займа"

Украина вызывает колебания у многих стран-членов ЕС. Среди сторонников этой идеи – Германия, Швеция и Финляндия.

Копенгаген также считает, что это возможно реализовать, несмотря на юридическую сложность вопроса.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в четверг, что обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы, находящиеся в его стране, будут использованы для финансирования кредитов Украине.