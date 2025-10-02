ПАРЄ закликала Європу об'єднати зусилля задля поразки стратегії РФ з дестабілізації демократій

Країни-члени Ради Європи повинні "зробити все, що в їхніх силах, для зміцнення своїх можливостей стримування, готовності та стійкості перед загрозою, яку становить Росія", якщо хочуть мати мирне майбутнє.

Про це йдеться у відповідній резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, передає "Європейська правда".

Одноголосно схваливши резолюцію, засновану на доповіді румунського депутата Юліана Булая, Асамблея визначила широку низку кроків, спрямованих на поразку російської стратегії дестабілізації європейських демократій за допомогою "сили, страху та іноземного впливу".

"У цей критичний момент Асамблея підкреслює, що тривалий мир в Європі може бути досягнутий лише завдяки демократичній безпеці та стійкості", – заявили парламентарі.

Вони закликали до непохитної європейської прихильності та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру, який є "необхідним для європейського майбутнього України та безпеки всього європейського континенту".

Це має включати систему всеосяжної відповідальності за злочини Росії, в тому числі швидкий запуск Спеціального трибуналу для суду над російськими лідерами за злочин агресії, швидкий прогрес у створенні комісії з розгляду претензій і, з часом, міжнародного фонду для виплати компенсацій українцям, який може бути профінансований за рахунок заморожених російських державних активів.

Вони також закликали до посилення санкцій проти Росії та її союзників, подальшої дипломатичної ізоляції – в тому числі у сфері спорту – та більш невійськових заходів у відповідь на порушення Росією повітряного простору та гібридну війну.

Існує також потреба в стратегії підвищення стійкості демократичних суспільств, яка б поєднувала стримування, готовність, захист і реагування. Це може включати, наприклад, "рішучі контрзаходи" проти іноземного втручання, проекти з боротьби з дезінформацією і "міцні контрнаративи" російській пропаганді, в тому числі підтримку вільних ЗМІ.

Тим часом Рада Європи повинна посилити свою роботу з питань демократичної безпеки, щоб врахувати швидкозмінний характер загроз і викликів, з якими стикається континент.

Напередодні Парламентська асамблея Ради Європи схвалила проєкт Конвенції про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

Детально про ідею компенсаційного механізму читайте в інтерв’ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським.