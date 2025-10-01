ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила проєкт Конвенції про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Укрінформ.

Новий механізм має забезпечити притягнення держави-агресора до відповідальності та відшкодування завданих збитків державі, громадянам і юридичним особам.

Рішення ухвалене одностайно, 84 голосами.

"Росія повинна взяти на себе правові наслідки всіх своїх протиправних діянь, вчинених в Україні та проти України, включно з порушенням міжнародного гуманітарного права та прав людини, а також порушення Європейської конвенції з прав людини. Росія зобов’язана повністю відшкодувати всі збитки, та втрати, завдані українській державі, фізичним і юридичним особам", – зазначається в документі.

Комісія з розгляду заяв стане другим елементом компенсаційного механізму, після Реєстру збитків, який вже отримав понад 60 тисяч заяв від постраждалих.

Новий інструмент дозволить не лише Україні як державі, а й фізичним та юридичним особам подавати позови щодо шкоди, завданої агресією РФ. Рішення Комісії будуть остаточними й мають стати правовим підґрунтям для відшкодування.

Комісія доповнить роботу Європейського суду з прав людини та майбутнього Спеціального трибуналу за злочин агресії. Окремо підкреслюється важливість незалежності та неупередженості новоствореного органу.

Водночас ПАРЄ висловила жаль, що питання фінансування майбутніх компенсацій поки чітко не врегульоване. Асамблея закликала держави-члени працювати над створенням міжнародного компенсаційного фонду, зокрема за рахунок заморожених російських активів.

У висновку також наголошується, що часові рамки майбутньої комісії не повинні обмежуватися лише подіями після 24 лютого 2022 року. "Асамблея завжди вважала, що загарбницька війна Російської Федерації проти України розпочалася 20 лютого 2014 року", – підкреслюється в документі.

Парламентська асамблея закликала Комітет міністрів Ради Європи якнайшвидше ухвалити конвенцію і відкрити її для підписання, щоб забезпечити реальне функціонування компенсаційного механізму для України.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував ПАРЄ за ухвалення висновку щодо Проєкту конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог щодо України.

22 жовтня Комітет міністрів Ради Європи має затвердити текст Конвенції. 16 грудня Рада Європи та Нідерланди мають скликати дипломатичну конференцію для ухвалення Конвенції і відкриття для підписання іншими державами.

13 вересня стало відомо, що у Раді Європи завершили роботу над проєктом конвенції про міжнародну комісію з розгляду претензій для України.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.

Станом на травень реєстр вже мав понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.

