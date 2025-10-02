ПАСЕ призвала Европу объединить усилия для поражения стратегии РФ по дестабилизации демократий

Страны-члены Совета Европы должны "сделать все, что в их силах, для укрепления своих возможностей сдерживания, готовности и устойчивости перед угрозой, которую представляет Россия", если хотят иметь мирное будущее.

Об этом говорится в соответствующей резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает "Европейская правда".

Единогласно одобрив резолюцию, основанную на докладе румынского депутата Юлиана Булая, Ассамблея определила широкий ряд шагов, направленных на поражение российской стратегии дестабилизации европейских демократий с помощью "силы, страха и иностранного влияния".

"В этот критический момент Ассамблея подчеркивает, что длительный мир в Европе может быть достигнут только благодаря демократической безопасности и устойчивости", – заявили парламентарии.

Они призвали к непоколебимой европейской приверженности и единству в поддержку Украины и справедливого и прочного мира, который является "необходимым для европейского будущего Украины и безопасности всего европейского континента".

Это должно включать систему всеобъемлющей ответственности за преступления России, в том числе быстрый запуск Специального трибунала для суда над российскими лидерами за преступление агрессии, быстрый прогресс в создании комиссии по рассмотрению претензий и, со временем, международного фонда для выплаты компенсаций украинцам, который может быть профинансирован за счет замороженных российских государственных активов.

Они также призвали к усилению санкций против России и ее союзников, дальнейшей дипломатической изоляции – в том числе в сфере спорта – и более невоенных мер в ответ на нарушение Россией воздушного пространства и гибридную войну.

Существует также потребность в стратегии повышения устойчивости демократических обществ, которая бы сочетала сдерживание, готовность, защиту и реагирование. Это может включать, например, "решительные контрмеры" против иностранного вмешательства, проекты по борьбе с дезинформацией и "прочные контрнаративы" российской пропаганде, в том числе поддержку свободных СМИ.

Тем временем Совет Европы должен усилить свою работу по вопросам демократической безопасности, чтобы учесть быстро меняющийся характер угроз и вызовов, с которыми сталкивается континент.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила проект Конвенции об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

Подробно об идее компенсационного механизма читайте в интервью с исполнительным директором Реестра убытков Маркияном Ключковским.