Біля берегів Туреччини стався землетрус магнітудою 5, відчувався у Стамбулі

Землетрус магнітудою 5 стався у Мармуровому морі 2 жовтня, його епіцентр знаходився біля узбережжя турецької північно-західної провінції Текірдаг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet daily news.

За повідомленнями, підземні поштовхи відчувалися в Стамбулі та прилеглих районах.

За повідомленням офісу губернатора Стамбула, в місті не було зафіксовано жодних пошкоджень.

"Наші команди розпочали перевірки по всьому Стамбулу. Жителям рекомендується уникати будівель, які можуть бути небезпечними, і стежити за новинами від офіційних органів влади", – йдеться в заяві адміністрації.

Експерт з сейсмології професор Окан Тюйсюз в інтерв'ю приватному телеканалу НТВ повідомив, що землетрус стався на південь від головної лінії розлому в Мармуровому морі.

"Це трохи далеко від землетрусу магнітудою 6,2 [в Стамбулі]", – зазначив він, підкресливши, що ця подія навряд чи є сигналом про більший землетрус.

Тюйсюз також зазначив, що Мармурове море містить кілька ліній розломів, одна з яких, можливо, змістилася.

23 квітня в Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2, а 10 серпня в західному місті Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1. Зовсім нещодавно, 28 вересня, підземні поштовхи силою 5,4 струсонули західну провінцію Кютах'я.

14 липня неподалік південно-східного узбережжя Іберійського півострова стався землетрус магнітудою 5,4, що був відчутний на суходолі і налякав мешканців кількох іспанських провінцій.