У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5, ощущалось в Стамбуле

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Мраморном море 2 октября, его эпицентр находился у побережья турецкой северо-западной провинции Текирдаг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet daily news.

По сообщениям, подземные толчки ощущались в Стамбуле и прилегающих районах.

По сообщению офиса губернатора Стамбула, в городе не было зафиксировано никаких повреждений.

"Наши команды начали проверки по всему Стамбулу. Жителям рекомендуется избегать зданий, которые могут быть опасными, и следить за новостями от официальных органов власти", – говорится в заявлении администрации.

Эксперт по сейсмологии профессор Окан Тюйсюз в интервью частному телеканалу НТВ сообщил, что землетрясение произошло к югу от главной линии разлома в Мраморном море.

"Это немного далеко от землетрясения магнитудой 6,2 [в Стамбуле]", – отметил он, подчеркнув, что это событие вряд ли является сигналом о более крупном землетрясении.

Тюйсюз также отметил, что Мраморное море содержит несколько линий разломов, одна из которых, возможно, сместилась.

23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2, а 10 августа в западном городе Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Совсем недавно, 28 сентября, подземные толчки силой 5,4 сотрясли западную провинцию Кютахья.

14 июля неподалеку от юго-восточного побережья Иберийского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое было ощутимо на суше и напугало жителей нескольких испанских провинций.