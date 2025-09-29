Північний захід Туреччини постраждав від землетрусу магнітудою 5,4

Потужний землетрус сколихнув північно-західну Туреччину в неділю, змусивши людей залишати свої домівки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Землетрус магнітудою 5,4 стався в місті Сімав в провінції Кютах’я на глибині 8 кілометрів, повідомило агентство з надзвичайних ситуацій AFAD.

Поштовх стався о 12:59 та супроводжувався афтершоком силою 4,0.

За даними ЗМІ, землетрус також відчувався в Стамбулі – найбільшому місті Туреччини, розташованому приблизно за 100 кілометрів на північ.

Телевізійні кадри показали, як жителі Кютах’ї після підземних поштовхів збиралися на площах і в парках.

У серпні землетрус магнітудою 6,1 стався в районі Синдиргі сусідньої провінції Баликесір. Тоді загинула одна людина, а десятки отримали поранення. Відтоді регіон навколо Баликесіру зазнає менш потужних поштовхів.

Туреччина розташована на великих тектонічних розломах, тому землетруси там трапляються часто.

У 2023 році землетрус магнітудою 7,8 забрав життя понад 53 тисяч людей у Туреччині та зруйнував або пошкодив сотні тисяч будівель в 11 південних і південно-східних провінціях країни.

Ще близько 6 тисяч людей загинули в північних районах сусідньої Сирії.

14 липня неподалік південно-східного узбережжя Іберійського півострова стався землетрус магнітудою 5,4, що був відчутний на суходолі і налякав мешканців кількох іспанських провінцій.