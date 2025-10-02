Президент Румунії заявив, що Молдова стане членом ЄС до 2028 року

Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що Молдова може стати членом Європейського Союзу до 2028 року.

Таку думку, як передає "Європейська правда", президент Молдови висловив по завершенню дводенних перемовин лідерів ЄС у Копенгагені 2 жовтня.

Президент Румунії переконаний, що Молдова стане членом ЄС до 2028 року.

"Це технічне обговорення, існує багато варіантів, які розглядаються. У будь-якому разі є таке сильне бажання, і я б поставив на те, що це станеться до 2028 року", – заявив Дан.

Президент Молдови зробив вказану заяву, відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він можливим "розділення" (decoupling) України та Молдови на шляху до ЄС з тим, щоб Молдова стала членом Євросоюзу вже у 2028 році.

Як повідомляла "Європейська правда", європейська комісарка із питань розширення та сусідства Марта Кос наголосила, що Україна та Молдова разом мають відкрити перший переговорний кластер в рамках процесу вступу до ЄС.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своєю чергою заявив, що Україна повинна підписати з ЄС угоду про стратегічне партнерство, але членство в ЄС – це для неї "забагато", і це не підтримує більшість громадян Угорщини.

Читайте також: Нова дорога в обхід Орбана. Як можливо розблокувати рух України до ЄС.