Президент Румынии заявил, что Молдова станет членом ЕС до 2028 года
Президент Румынии Никушор Дан считает, что Молдова может стать членом Европейского Союза до 2028 года.
Такое мнение, как передаёт "Европейская правда", румынский президент высказал по завершении двухдневных переговоров лидеров ЕС в Копенгагене 2 октября.
Президент Румынии убеждён, что Молдова может вступить в ЕС до 2028 года.
"Это техническое обсуждение, существует много вариантов, которые рассматриваются. В любом случае есть сильное желание, и я бы поставил на то, что это произойдёт до 2028 года", – заявил Дан.
Президент Румынии сделал это заявление, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он возможным "разделение" (decoupling) Украины и Молдовы на пути к ЕС с тем, чтобы Молдова стала членом Евросоюза уже в 2028 году.
Как сообщала "Европейская правда", европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос подчеркнула, что Украина и Молдова вместе должны открыть первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в ЕС.
Президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единодушно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Украина должна подписать с ЕС соглашение о стратегическом партнерстве, но членство в ЕС – это для нее "много", и это не поддерживает большинство граждан Венгрии.
