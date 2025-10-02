Зеленський поговорив з Мелоні про підготовку наступного засідання "коаліції рішучих"

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Копенгагені з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні говорив серед іншого про підготовку наступного засідання "коаліції рішучих".

Про це він написав у своїх соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський охарактеризував розмову з Мелоні як хорошу.

Лідери поговорили про "потенційні ризики та загрози з боку Росії, зважаючи на нещодавні порушення повітряного простору країн Європи, і шляхи реагування на спільні виклики".

"Готові ділитися досвідом у цьому питанні", – заявив Зеленський.

"Обговорили й гарантії безпеки та підготовку до наступного засідання коаліції охочих і контакти з президентом Трампом", – додав він.

Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

