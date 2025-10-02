Зеленский поговорил с Мелони о подготовке следующего заседания "коалиции решительных"

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Копенгагене с премьером Италии Джорджей Мелони говорил среди прочего о подготовке следующего заседания "коалиции решительных".

Об этом он написал в своих соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский охарактеризовал разговор с Мелони как хорошую.

Лидеры поговорили о "потенциальных рисках и угрозах со стороны России, учитывая недавние нарушения воздушного пространства стран Европы, и пути реагирования на общие вызовы".

"Готовы делиться опытом в этом вопросе", – заявил Зеленский.

"Обсудили и гарантии безопасности и подготовку к следующему заседанию коалиции желающих и контакты с президентом Трампом", – добавил он.

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил обеспечения.

