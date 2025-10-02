У Румунії запускають розширену військову підготовку добровольців

Румунський уряд у четвер схвалив законопроєкт, який запровадить розширену програму військової підготовки добровольців у межах ширших зусиль з модернізації оборонних можливостей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Програма військової підготовки добровольців відкрита для румунських чоловіків і жінок віком від 18 до 35 років, які раніше не служили у Збройних силах.

Добровольці отримуватимуть від 400 до 600 євро на місяць, а також безкоштовне проживання, харчування, медичне обслуговування та військове спорядження. Після завершення курсу кожен учасник також отримає премію в розмірі близько 5300 євро.

Випускники програми автоматично отримають статус резервістів і матимуть можливість продовжити кар'єру професійних військових, якщо захочуть залишитися в Збройних силах Румунії.

Наразі Румунія має близько 4700 добровольців-резервістів. Середньострокова мета – залучити близько 10 тисяч нових добровольців, з особливим акцентом на молодших рекрутах.

Румунський міністр оборони Йонуц Моштяну заявив на пресконференції, що середній вік румунських резервістів – близько 48 років – занадто високий для сучасних і оперативних Збройних сил.

Нестача особового складу, насамперед офіцерського, є ключовою проблемою для армії Румунії, яка скасувала обов'язкову військову службу в 2007 році і не планує її відновлювати.

Румунія однією з перших виконала нинішню вимогу НАТО у мінімум 2% ВВП оборонних витрат, але не квапилась їх піднімати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.