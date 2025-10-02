В Румынии запускают расширенную военную подготовку добровольцев

Румынское правительство в четверг одобрило законопроект, который введет расширенную программу военной подготовки добровольцев в рамках более широких усилий по модернизации оборонных возможностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Программа военной подготовки добровольцев открыта для румынских мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет, которые ранее не служили в Вооруженных силах.

Добровольцы будут получать от 400 до 600 евро в месяц, а также бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание и военное снаряжение. По завершении курса каждый участник также получит премию в размере около 5300 евро.

Выпускники программы автоматически получат статус резервистов и смогут продолжить карьеру профессиональных военных, если захотят остаться в Вооруженных силах Румынии.

В настоящее время Румыния имеет около 4700 добровольцев-резервистов. Среднесрочная цель – привлечь около 10 тысяч новых добровольцев, с особым акцентом на младших рекрутах.

Румынский министр обороны Йонац Моштяну заявил на пресс-конференции, что средний возраст румынских резервистов – около 48 лет – слишком высок для современных и оперативных Вооруженных сил.

Нехватка личного состава, прежде всего офицерского, является ключевой проблемой для армии Румынии, которая отменила обязательную военную службу в 2007 году и не планирует ее восстанавливать.

Румыния одной из первых выполнила нынешнее требование НАТО в минимум 2% ВВП оборонных расходов, но не спешила их поднимать после полномасштабного вторжения России в Украину.