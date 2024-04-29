Прем'єр Румунії виключив повернення до обов'язкової військової служби

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку виключив відновлення обов'язкової військової служби в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

В інтерв'ю телеканалу Prima TV він висловив думку, що часи обов'язкової військової служби минули, і Румунії потрібна професійна армія.

"Я це виключаю! Знати, як захистити себе, розуміти контекст – це непогано, але я виключаю повернення (військової служби). Армія повинна складатися з професійних солдатів. Ми зобов'язані створити умови для того, щоб молодь приходила в армію", – зазначив Чолаку.

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Прем'єр-міністр також розповів, що сам він прослужив в армії один рік та чотири місяці, та назвав цей досвід "трохи дивним".

Його коментарі пролунали у контексті очікуваного розгляду у парламенті законопроєкту про добровільну базову військову підготовку. Проєкт передбачає, що громадяни обох статей віком від 18 до 35 років можуть з власної ініціативи записатися на проходження базової військової підготовки протягом 4 місяців та отримати також грошову компенсацію.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Румунії важливо мати більше резервістів з військовою підготовкою.

Як відомо, у багатьох країнах Європи на тлі війни Росії проти України активізувалися дискусії про перегляд існуючих підходів у питаннях військової служби.

Так, Данія планує розширити призов на жінок і продовжити термін строкової служби.

Президент Латвії закликав країни НАТО повернути призов до армії на тлі загрози війни з РФ.

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер скептичний щодо можливості повернення загальної військової повинності у країні.