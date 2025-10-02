Росія вислала дипломата Австрії, "помстившись" через шпигунський скандал з OMV

Росія вирішила вислати співробітника австрійського посольства на тлі викритої Віднем спроби шпигунства в енергетичній компанії OMV, у межах якої Австрія сама оголосила працівника посольства РФ персоною нон грата.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію агентству АРА підтвердило МЗС Австрії.

Зовнішньополітичне відомство Австрії сказало, що у вівторок було поінформоване про вислання співробітниці австрійського посольства з Росії.

"Ми шкодуємо про це невиправдане рішення Росії, яке не має жодних фактичних підстав", – підкреслили там, додавши, що вислана співробітниця виконувала свої функції виключно в межах Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Після останнього кроку Росії в посольстві Австрії в Москві залишилося лише шість дипломатів, тоді як у російському посольстві у Відні їх близько 50.

Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії.

Російський "дипломат", який покинув Австрію, неодноразово зустрічався зі звільненим співробітником OMV, за яким спостерігали австрійські спецслужби через підозру у шпигунстві на користь РФ.

OMV – найбільша у Центральній Європі нафтова компанія, штаб-квартира якої розташована у Відні.

ЗМІ раніше писали, що західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії, де вони формально нічого не порушують, доки не діють безпосередньо проти Австрії.