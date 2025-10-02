Россия выслала дипломата Австрии, "отомстив" за шпионский скандал с OMV

Россия решила выслать сотрудника австрийского посольства на фоне разоблаченной Веной попытки шпионажа в энергетической компании OMV, в рамках которой Австрия сама объявила сотрудника посольства РФ персоной нон грата.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию агентству АРА подтвердило МИД Австрии.

Внешнеполитическое ведомство Австрии сообщило, что во вторник было проинформировано об изгнании сотрудницы австрийского посольства из России.

"Мы сожалеем об этом неоправданном решении России, которое не имеет никаких фактических оснований", – подчеркнули там, добавив, что высланная сотрудница выполняла свои функции исключительно в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

После последнего шага России в посольстве Австрии в Москве осталось только шесть дипломатов, тогда как в российском посольстве в Вене их около 50.

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Австрии объявило персоной нон грата сотрудника посольства России.

Российский "дипломат", покинувший Австрию, неоднократно встречался с уволенным сотрудником OMV, за которым наблюдали австрийские спецслужбы по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

OMV – крупнейшая в Центральной Европе нефтяная компания, штаб-квартира которой расположена в Вене.

СМИ ранее писали, что западные страны обеспокоены активностью российских шпионов в Австрии, где они формально ничего не нарушают, пока не действуют непосредственно против Австрии.