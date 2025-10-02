Немецкий министр, который внезапно потерял сознание, взял перерыв на несколько дней

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер отменил участие в мероприятиях на следующие несколько дней после того, как ему стало плохо во время заседания правительства в начале недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Шнидер, как сообщалось, испытал проблемы с кровообращением во время заседания правительства Германии во вторник.

Вскоре 57-летний министр выписался из больницы, но, тем не менее, отменил запланированные на ближайшие дни встречи.

Это, в частности, торжества по случаю Дня немецкого единства, а также визит на строительную площадку автодорожного моста Рахмеде в Северном Рейне-Вестфалии.

"С ним (Шнидером. – Ред.) все в порядке, он чувствует себя лучше, но ему следует отдохнуть несколько дней", – сказал представитель Министерства транспорта Германии.

Ранее сообщалось, что новоназначенной министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн стало плохо во время первой пресс-конференции на должности.

В Сербии министр финансов Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире.