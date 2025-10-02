Немецкий министр, который внезапно потерял сознание, взял перерыв на несколько дней
Министр транспорта Германии Патрик Шнидер отменил участие в мероприятиях на следующие несколько дней после того, как ему стало плохо во время заседания правительства в начале недели.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Шнидер, как сообщалось, испытал проблемы с кровообращением во время заседания правительства Германии во вторник.
Вскоре 57-летний министр выписался из больницы, но, тем не менее, отменил запланированные на ближайшие дни встречи.
Это, в частности, торжества по случаю Дня немецкого единства, а также визит на строительную площадку автодорожного моста Рахмеде в Северном Рейне-Вестфалии.
"С ним (Шнидером. – Ред.) все в порядке, он чувствует себя лучше, но ему следует отдохнуть несколько дней", – сказал представитель Министерства транспорта Германии.
Ранее сообщалось, что новоназначенной министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн стало плохо во время первой пресс-конференции на должности.
В Сербии министр финансов Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире.