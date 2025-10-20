У Нідерландах майже 60% вважають, що країна рухається у неправильному напрямку

Майже 60% нідерландців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, та розчаровані політичними силами.

Як повідомляє NOS, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування Офісу соціально-культурного планування.

59% опитаних громадян вважають, що країна рухається у неправильному напрямку і політики не справляються з актуальними проблемами.

60% розчаровані політичними партіями.

Переважна більшість респондентів вважають, що влада країни має витрачати більше коштів на оборону, охорону здоров’я та освіти, а найбільш болючим називають житлове питання. Дефіцит житла є і ключовою проблемою, про яку говорять у контексті прийняття українців з тимчасовим захистом.

Нагадаємо, уряд Нідерландів на чолі з Діком Схоофом наразі працює як тимчасовий, 29 жовтня відбудуться дострокові парламентські вибори. Про причину цього "ЄвроПравда" розповідала у статті: "Втеча ультраправих".

Тим часом у Польщі понад половину опитаних хочуть відставки Дональда Туска з посади прем’єра.