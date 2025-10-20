Укр Рус Eng

У Нідерландах майже 60% вважають, що країна рухається у неправильному напрямку

Новини — Понеділок, 20 жовтня 2025, 08:58 — Марія Ємець

Майже 60% нідерландців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, та розчаровані політичними силами.

Як повідомляє NOS, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування Офісу соціально-культурного планування. 

59% опитаних громадян вважають, що країна рухається у неправильному напрямку і політики не справляються з актуальними проблемами. 

60% розчаровані політичними партіями. 

Переважна більшість респондентів вважають, що влада країни має витрачати більше коштів на оборону, охорону здоров’я та освіти, а найбільш болючим називають житлове питання. Дефіцит житла є і ключовою проблемою, про яку говорять у контексті прийняття українців з тимчасовим захистом

Нагадаємо, уряд Нідерландів на чолі з Діком Схоофом наразі працює як тимчасовий, 29 жовтня відбудуться дострокові парламентські вибори.  Про причину цього "ЄвроПравда" розповідала у статті: "Втеча ультраправих".

Тим часом у Польщі понад половину опитаних хочуть відставки Дональда Туска з посади прем’єра. 

