В Нидерландах почти 60% считают, что страна движется в неправильном направлении

Почти 60% нидерландцев считают, что страна движется в неправильном направлении, и разочарованы политическими силами.

Как сообщает NOS, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса Офиса социально-культурного планирования.

59% опрошенных граждан считают, что страна движется в неправильном направлении и политики не справляются с актуальными проблемами.

60% разочарованы политическими партиями.

Подавляющее большинство респондентов считают, что власти страны должны тратить больше средств на оборону, здравоохранение и образование, а наиболее болезненным называют жилищный вопрос. Дефицит жилья является и ключевой проблемой, о которой говорят в контексте приема украинцев с временной защитой.

Напомним, правительство Нидерландов во главе с Диком Схоофом пока работает как временное, 29 октября состоятся досрочные парламентские выборы. О причине этого "ЕвроПравда" рассказывала в статье: "Бегство ультраправых".

Между тем в Польше более половины опрошенных хотят отставки Дональда Туска с должности премьера.