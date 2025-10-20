У понеділок, 20 жовтня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За словами Сибіги, засідання Ради ЄС зосередитися на наступних кроках для досягнення справедливого миру.

"Сильний тиск на Москву залишається критично важливим, включаючи 19-й пакет санкцій ЄС і повне використання заморожених російських активів", – акцентував глава українського МЗС.

Сибіга поінформує колег з ЄС про останні атаки Росії проти України та необхідність енергетичної допомоги напередодні зими.

Також вони зосередяться на співпраці в галузі оборони та посиленні протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України, зокрема через ініціативу PURL та механізм SAFE.

Сибіга зазначив, що під час перебування в Люксембурзі має намір провести низку двосторонніх переговорів з нашими партнерами.

Зауважимо, у суботу, 18 жовтня, Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Ухвалення пакета зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи. Але інші уряди ЄС не погодилися з цим.

Словаччина також висловила застереження щодо цього, але чотири дипломати ЄС заявили, що Європейська комісія, як очікується, опублікує 20 жовтня лист, в якому буде розглянуто занепокоєння Словаччини.