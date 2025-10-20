В понедельник, 20 октября, министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

По словам Сибиги, заседание Совета ЕС сосредоточиться на следующих шагах для достижения справедливого мира.

"Сильное давление на Москву остается критически важным, включая 19-й пакет санкций ЕС и полное использование замороженных российских активов", – акцентировал глава украинского МИД.

Сибига проинформирует коллег из ЕС о последних атаках России против Украины и необходимости энергетической помощи в преддверии зимы.

Также они сосредоточатся на сотрудничестве в области обороны и усилении противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей Украины, в частности через инициативу PURL и механизм SAFE.

Сибига отметил, что во время пребывания в Люксембурге намерен провести ряд двусторонних переговоров с нашими партнерами.

Отметим, в субботу, 18 октября, Австрия заявила, что согласится на принятие нового пакета санкций против России, что устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.

Принятие пакета зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы. Но другие правительства ЕС не согласились с этим.

Словакия также выразила предостережение по этому поводу, но четыре дипломата ЕС заявили, что Европейская комиссия, как ожидается, опубликует 20 октября письмо, в котором будет рассмотрено беспокойство Словакии.