ЗМІ: 13 країн ЄС проти поступок Австрії задля схвалення 19-го пакета санкцій проти РФ

Представники майже половини країн Європейського Союзу висловити свою незгоду з ініціативою щодо компенсації збитків австрійському банку Raiffeisen Bank, пов'язаних із конфіскацією російських активів банку.

Про це виданню Politico стало відомо від неназваного європейського дипломата, пише "Європейська правда".

Представники 13 країн ЄС під час засідання Coreper у п’ятницю, обговорюючи 19-й пакет санкцій проти РФ, виступили проти того, щоб компенсувати збитки Raiffeisen Bank, якому довелось сплатити великий штраф у Росії за рішенням російського суду.

Австрія хоче, щоб Raiffeisen отримав компенсацію після того, як банк втратив 2,1 млрд євро своїх активів у Росії. Арешт відбувся після рішення російського суду, згідно з яким Raiffeisen повинен був виплатити компенсацію олігарху Олегу Дерипасці, активи якого заморожені в Австрії. 2,1 млрд євро було вилучено з активів Raiffeisen у Росії.

Однак дипломати виступили проти пропозиції Єврокомісії компенсувати банку збитки, про що вперше повідомило видання Financial Times, аргументуючи це тим, що це може відкрити "скриньку Пандори", зазначив дипломат.

За словами сімох співрозмовників FT, ідея компенсації полягає у розмороженні активів вартістю близько 2 млрд євро в австрійській будкомпанії Strabag, де Дерипаска мав частину власності. Ці активи мали би перейти Raiffeisen як компенсація.

Raiffeisen зберіг найбільшу серед західних банків присутність у Росії після 2022 року і його намагалися переконати повністю залишити Росію, як зробили багато західних компаній.