ЗМІ: ЄС може піти на поступки Австрії задля схвалення 19-го пакета санкцій проти РФ

Компроміс щодо 19-го пакета санкцій ЄС може передбачати точкове зняття санкцій з активів, пов’язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою – через те, що Австрія хоче компенсацій для свого банку Raiffeisen, якому довелося сплатити великий штраф у Росії.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

У ЄС нібито розглядають зняття частини санкцій з активів, пов’язаних з Дерипаскою, задля компенсацій Raiffeisen Bank International.

За словами сімох співрозмовників, дотичних до переговорів, в останній редакції з’явилися пункти щодо розмороження активів вартістю близько 2 млрд євро в австрійській будкомпанії Strabag, де Дерипаска мав частину власності.

Ці активи мають перейти Raiffeisen як компенсація за 2-мільярдний штраф, який банку довелося сплатити за рішенням російського суду на користь бізнесу, пов’язаного з Дерипаскою.

Початково санкції були застосовані у зв’язку з тим, що бізнес Дерипаски, як вважають, надавав матеріальну підтримку ВПК Росії.

Раніше Raiffeisen і Дерипаска намагалися влаштувати складний обмін активами задля розмороження 24-відсоткової частки власності олігарха у Strabag, якою він володів через компанію Rasperia. Проте план провалився через побоювання, що це буде суперечити санкціям ЄС.

Частина європейських посадовців стурбовані, що такий крок задля Австрії легітимізує спроби російських олігархів ухилятися від санкцій та підтримає практику помсти за санкції через російські суди.

Нова редакція буде обговорюватися у п’ятницю, 3 жовтня, і посли низки країн ЄС очікувано виступлять проти.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк також написав про цю ситуацію, ймовірно, після виходу статті FT.

"Низка держав категорично (і справедливо) проти такого порятунку (активів Дерипаски. – Ред.). Тому блокуватимуть 19-й пакет з таким положенням.

Але це вирішиться, просто знову затримка. Ціна одностайності висока", – прокоментував він.

Raiffeisen зберіг найбільшу серед західних банків присутність у Росії після 2022 року і його намагалися переконати повністю залишити Росію, як зробили багато західних компаній.

Проте у Росії почали чинити спротив спробам RBI згортати діяльність, оскільки, як кажуть поінформовані співрозмовники, він залишається одним з небагатьох способів доступу до платіжної системи Swift. Потенційний продаж може призвести до західних санкцій проти банку і його власника та закриття цієї опції.

Навесні 2025 року повідомляли, що Raiffeisen Bank International припинив спроби продати свій підрозділ в РФ на тлі зближення між Вашингтоном і Москвою.