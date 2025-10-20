Дедалі більше українців вважають, що Європа втомилася від війни

Дедалі більше українців вважають, що Європа та США втомилися від війни й тиснуть на Україну для поступок Росії.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише "Європейська правда".

Як свідчить опитування, 58% респондентів вважають, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах. Ще 36% вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру.

Водночас якщо протягом лютого-серпня 2025 року громадське сприйняття Європи були досить стабільне, то зараз вперше фіксується низхідна тенденція, зазначили у КМІС.

За даними опитування, наразі кількість тих, хто вбачав у Європі надійного союзника, зменшилася з 63% на початку серпня до 58% на початку жовтня.

Водночас з 27% до 36% стало більше тих, хто вважає, що підтримка Європи слабне і вона тисне на Україну для поступок Росії.

Також в українців запитали й про сприйняття політики США. Опитування свідчить, що у березні фіксувався найнижчий показник позитивного сприйняття політики США – 24%.

До травня ситуація трохи покращилася, а до початку ж серпня частка тих, хто вважали США надійним союзником, зросла до 42%. Водночас критично оцінювали політику 38% респондентів.

Проте вже на початку серпня кожен п’ятий не зміг відповісти на запитання. На думку КМІС, це, скоріше за все, відображало мінливість заяв з американського боку.

На початку жовтня частка прихильників політики США несуттєво знизилася – до 38%, але при цьому з 38% до 52% зросла частка тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну для схвалення несправедливого миру.

Скриншот: КМІС

У цьому опитуванні українців також запитували про готовність до територіальних втрат для завершення війни.

Результати свідчать, що ті, хто вважає, що Європа / США втомлюються і тиснуть на Україну, більшою мірою готові прийняти територіальні втрати, причому навіть найважчі.

Водночас усе одно навіть серед тих, хто критично оцінює політику Європи / США, більшість відкидають найважчі вимоги, як-от офіційне визнання окупованих територій частиною Росії чи передання Росії українських територій.

Опитування проводилося впродовж 19 вересня – 5 жовтня КМІС, до якого інститут за власною ініціативою додав моніторингове запитання про сприйняття політики Європи і США щодо України. В опитуванні взяли участь 1008 респондентів. До вибірки не входили жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

У липні КМІС фіксував, що переважна більшість громадян України вважали Європу надійним союзником, щодо США ставлення змінювалося залежно від заяв президента Дональда Трампа.

Звернемо увагу, 17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося, що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети і розмова була досить напруженою. Проте Зеленський зазначив, що питання не закрите остаточно, попри теперішню позицію Трампа.

Також Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту і заперечив, що закликав Зеленського поступитися всією територією Донецької області.