Все больше украинцев считают, что Европа устала от войны

Все больше украинцев считают, что Европа и США устали от войны и давят на Украину для уступок России.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), пишет "Европейская правда".

Как свидетельствует опрос, 58% респондентов считают, что Европа продолжает серьезно помогать Украине и хочет завершения войны на справедливых условиях. Еще 36% считают, что Европа устала и давит для несправедливого мира.

В то же время если в течение февраля-августа 2025 года общественное восприятие Европы было достаточно стабильным, то сейчас впервые фиксируется нисходящая тенденция, отметили в КМИС.

По данным опроса, сейчас количество тех, кто видел в Европе надежного союзника, уменьшилось с 63% в начале августа до 58% в начале октября.

В то же время с 27% до 36% стало больше тех, кто считает, что поддержка Европы слабеет и она давит на Украину для уступок России.

Также у украинцев спросили и о восприятии политики США. Опрос свидетельствует, что в марте фиксировался самый низкий показатель положительного восприятия политики США – 24%.

К маю ситуация немного улучшилась, а к началу же августа доля тех, кто считал США надежным союзником, выросла до 42%. В то же время критически оценивали политику 38% респондентов.

Однако уже в начале августа каждый пятый затруднился ответить на вопрос. По мнению КМИС, это, скорее всего, отражало изменчивость заявлений с американской стороны.

В начале октября доля сторонников политики США несущественно снизилась – до 38%, но при этом с 38% до 52% выросла доля тех, кто считает, что США устали и давят на Украину для одобрения несправедливого мира.

Скриншот: КМИС

В этом опросе украинцев также спрашивали о готовности к территориальным потерям для завершения войны.

Результаты свидетельствуют, что те, кто считает, что Европа/США устают и давят на Украину, в большей степени готовы принять территориальные потери, причем даже самые тяжелые.

В то же время все равно даже среди тех, кто критически оценивает политику Европы/США, большинство отвергают самые тяжелые требования, такие как официальное признание оккупированных территорий частью России или передача России украинских территорий.

Опрос проводился в течение 19 сентября – 5 октября КМИС, к которому институт по собственной инициативе добавил мониторинговый вопрос о восприятии политики Европы и США в отношении Украины. В опросе приняли участие 1008 респондентов. В выборку не входили жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

В июле КМИС фиксировал, что подавляющее большинство граждан Украины считали Европу надежным союзником, по США отношение менялось в зависимости от заявлений президента Дональда Трампа.

Обратим внимание, 17 октября президент Владимир Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты и разговор был достаточно напряженным. Однако Зеленский отметил, что вопрос не закрыт окончательно, несмотря на нынешнюю позицию Трампа.

Также Трамп заявил, что поддерживает идею замораживания войны между Россией и Украиной на имеющейся линии фронта и отрицает, что призывал Зеленского уступить всю территорию Донецкой области.