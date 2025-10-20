Зеленський: Україна планує контракт на 25 систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна готує контракт з американським виробником на придбання 25 систем Patriot.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це Зеленський заявив у спілкуванні зі ЗМІ.

Зеленський повідомив, що Україна планує замовити в американського виробника Patriot 25 систем – йдеться про багаторічний контракт, темпи постачання за яким поки незрозумілі.

"В координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що певна кількість систем "потрібні якнайшвидше", а решту замовляють на майбутнє.

"Складність в черзі для того, щоб отримати ці системи, – черга з країн, які уклали відповідні контракти. Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки", – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що Білий дім може вплинути на те, щоб Україну "посунули вище" у черзі, але також можуть посприяти європейські партнери.

"У кожній з європейських країн, які є ключовими в НАТО, є свої системи, і також є системи, які належать США. Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти, щоб ми їх отримали", – сказав Зеленський.

Джерелом фінансування президент назвав кошти від використання заморожених російських активів, але зазначив, що потрібні будуть також інші джерела.

"В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – задача така, і в межах цих угод це реалістично", – додав він.

Під час поїздки до США на зустріч з Дональдом Трампом минулого тижня Зеленський зустрічався у тому числі з виробником ЗРК Patriot.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні двох зенітно-ракетних комплексів Patriot до кінця 2025 року.