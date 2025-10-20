Зеленский: Украина планирует контракт на 25 систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина готовит контракт с американским производителем на приобретение 25 систем Patriot.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в общении со СМИ.

Зеленский сообщил, что Украина планирует заказать у американского производителя Patriot 25 систем – речь идет о многолетнем контракте, темпы поставки по которому пока непонятны.

"В координации с соответствующими службами США мы построили разговоры с оборонными компаниями по ПВО, готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная", – сказал Зеленский.

Он отметил, что определенное количество систем "нужны как можно быстрее", а остальные заказывают на будущее.

"Сложность в очереди для того, чтобы получить эти системы, – очередь из стран, которые заключили соответствующие контракты. Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы", – пояснил президент.

Зеленский отметил, что Белый дом может повлиять на то, чтобы Украину "подвинули выше" в очереди, но также могут поспособствовать европейские партнеры.

"В каждой из европейских стран, которые являются ключевыми в НАТО, есть свои системы, и также есть системы, которые принадлежат США. Это говорит, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть в этих европейских странах, Белый дом мог бы нам помочь, чтобы мы их получили", – сказал Зеленский.

Источником финансирования президент назвал средства от использования замороженных российских активов, но отметил, что нужны будут и другие источники.

"У нас есть 28 двусторонних соглашений по безопасности со странами на сегодня. Находить финансы и проплачивать предоплату – задача такая, и в рамках этих соглашений это реалистично", – добавил он.

Во время поездки в США на встречу с Дональдом Трампом на прошлой неделе Зеленский встречался в том числе с производителем ЗРК Patriot.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца 2025 года.