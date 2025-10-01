Єврокомісарка Кос переконана, що вето Угорщини на переговори з Україною скоро здолають

Єврокомісарка з розширення Марта Кос висловила впевненість у тому, що угорське вето на початок переговорів з Україною скоро здолають і після того почнеться швидке відкриття низки переговорних кластерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю "Укрінформу" під час візиту в Україну.

Марта Кос зауважила, що ЄС вже вдавалося знаходити рішення для дуже складних проблем, та висловила впевненість, що "дуже скоро ми вирішимо проблему з Угорщиною та Україною та швидко відкриємо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий кластери".

Водночас вона утрималася від коментарів щодо сценарію для обходу вето Угорщини, який, імовірно, спробує просувати голова Євроради Антоніу Кошта.

"Побачимо, яким буде рішення у середу (на євросаміті у Копенгагені. – Ред.). Можливо, ми продовжимо роботу в межах якоїсь робочої групи, і тоді нам знадобиться зелене світло від держав-членів", – зазначила вона.

Також Кос акцентувала, що безвідносно процесів у ЄС Україна може і далі робити свою "домашню роботу" і підвищувати свою готовність.

"Чим більше реформ ми проводимо зараз, тим менше залишиться зробити, коли ми відкриватимемо кластер за кластером… Вам не потрібно чекати на Угорщину для того, щоб впроваджувати реформи", – сказала єврокомісарка.

Також вона відзначила рекордні темпи технічної роботи, яку Україна виконує для вступу, та висловила думку, що Україна виконала "домашнє завдання" щодо прав нацменшин.

Нагадаємо, 30 вересня Україна завершила процес скринінгу (аналізу сумісності законодавства) на шляху до членства в ЄС.