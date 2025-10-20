Як Трамп посилює протистояння всередині США заради перемоги на виборах-2026

Трохи більше року залишилося до того, як американці визначатимуть, яка політична партія контролюватиме дві палати Конгресу.

Республіканська партія президента Дональда Трампа наразі контролює обидві, але її більшість незначна (53–47 у Сенаті та 219–213 у Палаті представників).

Нинішні опитування показують, що становище республіканців може погіршитися після виборів.

За нормальних обставин президент прагнув би покращити позиції своєї партії перед виборами, але він ще наполегливіше просуває деякі зі своїх найнепопулярніших політик.

Про те, до чого веде політика Трампа, читайте в колонці почесного професора права Нью-Йоркської юридичної школи Річарда Шервіна План Трампа на проміжні вибори. Чому рейтинг президента США вже не має значення. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки нагадує, що ще у жовтні минулого року Дональд Трамп у Fox News попередив, що якщо "радикальні ліві божевільні" створять проблеми в день виборів, "це має бути дуже легко вирішено, якщо потрібно, Національною гвардією, або, якщо справді потрібно, армією".

"Цей натяк на день виборів не випадковий. Ба більше, розмитість щодо того, хто саме є ворогом, грає Трампові на руку. Як він нещодавно заявив перед аудиторією з 800 високопоставлених військових, Америка стикається з "вторгненням зсередини… яке нічим не відрізняється від іноземного ворога", – пише Річард Шервін.

За його словами, це дії авторитарного лідера, який уже одного разу намагався вкрасти вибори.

Професор права підкреслює, що Трампу байдуже до чесних виборів і що його цікавить лише влада.

Трампу, на думку Шервіна, достатньо розмістити важкоозброєних гвардійців у "ворожих" районах, населених "екстремістами" та "терористами", щоб залякати виборців і перешкодити їм проголосувати.

Озброєні прихильники Трампа, вважає автор колонки, також більш схильні виконувати незаконні накази, наприклад захопити "підозрілі" виборчі скриньки або навіть призупинити вибори під приводом, що громадські заворушення унеможливлюють "чесний" процес.

"Той факт, що він подвоює зусилля у впровадженні непопулярних політик, свідчить про цілеспрямовані приготування до зриву вільних і чесних проміжних виборів", – попереджає автор колонки.

Він припускає, що армія мільярдерів-медіамагнатів цілком готова допомогти йому створити привід для військового придушення: Ларрі Еллісон (Paramount Global Media і невдовзі TikTok), Ілон Маск (X), Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (The Washington Post) і Руперт Мердок (Fox News).

"Урешті-решт, трампівське Міністерство юстиції знайде та переслідуватиме "винних" у зриві виборів. Друзі будуть винагороджені, вороги – покарані, і Трамп виконає свою найзловіснішу обіцянку", – пише професор права Нью-Йоркської юридичної школи.

Наостанок він згадав обіцянку Дональда Трампа, яку він дав виборцям у липні 2024 року, про те, що через чотири роки їм не доведеться голосувати: "Ми все настільки добре владнаємо, що голосування більше не буде потрібне".

Докладніше – в колонці Річарда Шервіна План Трампа на проміжні вибори. Чому рейтинг президента США вже не має значення.