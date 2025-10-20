Как Трамп усиливает противостояние внутри США ради победы на выборах-2026

Чуть больше года осталось до того, как американцы будут определять, какая политическая партия будет контролировать две палаты Конгресса.

Республиканская партия президента Дональда Трампа сейчас контролирует обе, но ее большинство незначительно (53–47 в Сенате и 219–213 в Палате представителей).

Нынешние опросы показывают, что положение республиканцев может ухудшиться после выборов.

При нормальных обстоятельствах президент стремился бы улучшить позиции своей партии перед выборами, но он еще настойчивее продвигает некоторые из своих самых непопулярных политик.

Автор колонки напоминает, что еще в октябре прошлого года Дональд Трамп в Fox News предупредил, что если "радикальные левые сумасшедшие" создадут проблемы в день выборов, "это должно быть очень легко решено, если нужно, Национальной гвардией, или, если действительно нужно, армией".

Автор колонки напоминает, что еще в октябре прошлого года Дональд Трамп в Fox News предупредил, что если "радикальные левые сумасшедшие" создадут проблемы в день выборов, "это должно быть очень легко решено, если нужно, Национальной гвардией, или, если действительно нужно, армией".

"Этот намек на день выборов не случаен. Более того, размытость в отношении того, кто именно является врагом, играет Трампу на руку. Как он недавно заявил перед аудиторией из 800 высокопоставленных военных, Америка сталкивается с "вторжением изнутри... которое ничем не отличается от иностранного врага", – пишет Ричард Шервин.

По его словам, это действия авторитарного лидера, который уже однажды пытался украсть выборы.

Профессор права подчеркивает, что Трампу безразличны честные выборы и что его интересует только власть.

Трампу, по мнению Шервина, достаточно разместить тяжеловооруженных гвардейцев в "вражеских" районах, населенных "экстремистами" и "террористами", чтобы запугать избирателей и помешать им проголосовать.

Вооруженные сторонники Трампа, считает автор колонки, также более склонны выполнять незаконные приказы, например захватить "подозрительные" избирательные урны или даже приостановить выборы под предлогом, что общественные беспорядки делают невозможным "честный" процесс.

"Тот факт, что он удваивает усилия по внедрению непопулярных политик, свидетельствует о целенаправленных приготовлениях к срыву свободных и честных промежуточных выборов", – предупреждает автор колонки.

Он предполагает, что армия миллиардеров-медиамагнатов вполне готова помочь ему создать повод для военного подавления: Ларри Эллисон (Paramount Global Media и вскоре TikTok), Илон Маск (X), Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (The Washington Post) и Руперт Мердок (Fox News).

"В конце концов, трамповское Министерство юстиции найдет и будет преследовать "виновных" в срыве выборов. Друзья будут вознаграждены, враги – наказаны, и Трамп выполнит свое самое зловещее обещание", – пишет профессор права Нью-Йоркской юридической школы.

Напоследок он вспомнил обещание Дональда Трампа, которое он дал избирателям в июле 2024 года, о том, что через четыре года им не придется голосовать: "Мы все настолько хорошо уладим, что голосование больше не будет нужно".

