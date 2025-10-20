Керівник армії Литви пояснив лідеру популістів, чому не можна скорочувати оборонні витрати

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас у відповідь на заяви лідера популістичної партії "Зоря Німану" пояснив, чому слід виділяти на оборону стільки коштів, скільки запланував уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що на оборону наступного року слід виділяти не більше ніж 5% від ВВП.

Він закликав тимчасово відкласти розвиток дивізії та спрямувати кошти оборонного бюджету насамперед на підготовку до прийняття німецької бригади.

Вайкшнорас зазначив, що скорочення запланованих витрат "одразу створило б загрозу, що ми щось не зможемо реалізувати або взагалі нічого не придбаємо".

Командувач литовської армії підкреслив, що нинішній оборонний бюджет планується з урахуванням мети – до 2030 року створити в країні повноцінну дієздатну дивізію.

"Усі розрахунки ґрунтуються не на відсотках, а на конкретних сумах у євро. І ці суми розраховані відповідно до того, скільки на певний момент можуть коштувати ті чи інші речі. Якщо ми скажемо, що сьогодні немає потреби розвивати дивізію до 2030 року, то це має бути політичне рішення – і тоді все буде по-іншому", – зазначив Вайкшнорас.

"Але рішення Державної ради оборони (VGT) було чітким: ми повинні до 2030 року мати дивізію, мати німецьку бригаду, перейти до загального військового призову та системи загальної оборони. Це, мабуть, і є відповідь, як слід діяти", – підкреслив він.

Разом з тим командувач зазначив, що не може детальніше коментувати політичні заяви Жемайтайтіса.

Згідно з проєктом державного бюджету Литви на наступний рік, на оборону планується виділити 5,38% ВВП – приблизно 4,79 млрд євро.

Нагадаємо, напередодні литовські Збройні сили повідомили про отримання перших вертольотів UH-60M Black Hawk, замовлених у Сполучених Штатів.