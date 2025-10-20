Командующий армии Литвы объяснил лидеру популистов, почему нельзя сокращать оборонные расходы

Командующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас в ответ на заявления лидера популистской партии "Заря Немана" объяснил, почему следует выделять на оборону столько средств, сколько запланировало правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что на оборону в следующем году следует выделять не более 5% от ВВП.

Он призвал временно отложить развитие дивизии и направить средства оборонного бюджета прежде всего на подготовку к принятию немецкой бригады.

Вайкшнорас отметил, что сокращение запланированных расходов "сразу создало бы угрозу, что мы что-то не сможем реализовать или вообще ничего не приобретем".

Командующий литовской армией подчеркнул, что нынешний оборонный бюджет планируется с учетом цели – к 2030 году создать в стране полноценную дееспособную дивизию.

"Все расчеты основываются не на процентах, а на конкретных суммах в евро. И эти суммы рассчитаны в соответствии с тем, сколько на определенный момент могут стоить те или иные вещи. Если мы скажем, что сегодня нет необходимости развивать дивизию до 2030 года, то это должно быть политическое решение – и тогда все будет по-другому", – отметил Вайкшнорас.

"Но решение Государственного совета обороны (VGT) было четким: мы должны до 2030 года иметь дивизию, иметь немецкую бригаду, перейти к общему военному призыву и системе общей обороны. Это, пожалуй, и есть ответ, как следует действовать", – подчеркнул он.

Вместе с тем командующий отметил, что не может подробнее комментировать политические заявления Жемайтайтиса.

Согласно проекту государственного бюджета Литвы на следующий год, на оборону планируется выделить 5,38% ВВП – примерно 4,79 млрд евро.

Напомним, накануне литовские Вооруженные силы сообщили о получении первых вертолетов UH-60M Black Hawk, заказанных у Соединенных Штатов.