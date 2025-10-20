Навроцький оцінив рішення суду не видавати Німеччині українця у справі "Північних потоків"

Президент Польщі Кароль Навроцький під час пресконференції в Литві в понеділок торкнувся справи українця Володимира Журавльова, підозрюваного в диверсії та підриві газопроводу "Північний потік-2" у вересні 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У п'ятницю подальшу долю українця вирішив Окружний суд у Варшаві, який відмовився передати його німецькій стороні, скасував арешт і наказав негайно звільнити.

З вердиктом суду погодився польський президент, який оцінив як "добре", що Журавльов залишився в Польщі. Навроцький заявив, що з німецького боку на українця може не чекати справедливий суд. На його думку, не можна виключати, що "ділові або економічні аргументи візьмуть гору над здоровим глуздом".

"Я згоден, що, можливо, з німецького боку не було б справедливого суду для нього, тому що я пам'ятаю, що "Північний потік-2" був проєктом, який повинен був дати прибуток німецькій державі, і в той час не було важливо, що Росія озброюється для війни, отримуючи мільярдні прибутки від цієї угоди", – сказав Навроцький.

Раніше подібний аргумент був висловлений захисником Журавльова. Адвокат Тимотеуш Папроцький стверджував, що немає жодної впевненості, що його підзахисний отримав би справедливий судовий розгляд у Німеччині. Він нагадав, що судді в Німеччині обираються і призначаються політиками.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше схвально прокоментував це рішення, а очільник МЗС Німеччини сказав, Берлін поважає рішення суду в Польщі.

Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якому теж інкримінують причетність до підриву російських газогонів "Північні потоки".

Президент України Володимир Зеленський після перших припущень про "український слід" заявив, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.