Навроцкий оценил решение суда не выдавать Германии украинца по делу "Северных потоков"

Президент Польши Кароль Навроцкий во время пресс-конференции в Литве в понедельник коснулся дела украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в диверсии и подрыве газопровода "Северный поток-2" в сентябре 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В пятницу дальнейшую судьбу украинца решил Окружной суд в Варшаве, который отказался передать его немецкой стороне, отменил арест и приказал немедленно освободить.

С вердиктом суда согласился польский президент, который оценил как "хорошо", что Журавлев остался в Польше. Навроцкий заявил, что с немецкой стороны украинца может не ждать справедливый суд. По его мнению, нельзя исключать, что "деловые или экономические аргументы возьмут верх над здравым смыслом".

"Я согласен, что, возможно, с немецкой стороны не было бы справедливого суда для него, потому что я помню, что "Северный поток-2" был проектом, который должен был дать прибыль немецкому государству, и в то время не было важно, что Россия вооружается для войны, получая миллиардные прибыли от этой сделки", – сказал Навроцкий.

Ранее подобный аргумент был высказан защитником Журавлева. Адвокат Тимотеуш Папроцкий утверждал, что нет никакой уверенности, что его подзащитный получил бы справедливое судебное разбирательство в Германии. Он напомнил, что судьи в Германии избираются и назначаются политиками.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее одобрительно прокомментировал это решение, а глава МИД Германии сказал, Берлин уважает решение суда в Польше.

Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, которому тоже инкриминируют причастность к подрыву российских газопроводов "Северные потоки".

Президент Украины Владимир Зеленский после первых предположений об "украинском следе" заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.