В Італії скасували екстрадицію до Німеччини українця у справі про підрив "Північних потоків"

Верховний суд Італії у середу скасував рішення про екстрадицію українці Сергія Кузнєцова до Німеччини, де йому інкримінують причетність до підриву російських газогонів "Північні потоки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Рішення Верховного суду Італії означає, що справа про екстрадицію Кузнєцова буде розглянута апеляційним судом Болоньї повторно новою колегією суддів.

На засіданні прокуратура попросила прийняти одну з підстав апеляції захисту українця, адвоката Ніколи Канестріні, щодо неправильної юридичної кваліфікації фактів у європейському ордері на арешт.

Сергія Кузнєцова заарештували за європейським ордером в італійському місті Ріміні 21 серпня.

Згідно із заявою, опублікованою німецькою прокуратурою в серпні, Кузнєцов був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому пред'явлено звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.