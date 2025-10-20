"Коалиция решительных" соберется 24 октября, СМИ анонсировали участие Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник анонсировал проведение следующей встречи лидеров в формате так называемой "коалиции решительных".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время пресс-конференции в Словении Макрон сказал, что встреча "коалиции решительных" состоится в гибридном формате в Лондоне в пятницу, 24 октября.

"Мы продолжаем двигаться вперед вместе с Украиной, которая мужественно сопротивляется. Нельзя поддаваться никакой дезинформации, Украина продолжает сопротивляться с большой храбростью", – добавил французский президент.

По данным агентства Reuters, президент Украины Владимир Зеленский планирует лично присутствовать на встрече в Лондоне.

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.