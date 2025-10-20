Макрон: Україна та Європа мають бути за столом переговорів США і РФ

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що українська та європейська сторона мають бути долучені до переговорів США та Росії щодо завершення російської агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це він сказав на пресконференції у Словенії.

Макрон загалом привітав анонсовану зустріч між президентом США Дональдом Трампом і його Владіміром Путіним у Будапешті, але зазначив, що до неї слід залучити українців і європейців.

"З того моменту, як вони обговорюють долю України, українці повинні бути за столом переговорів. З того моменту, як вони обговорюють питання, що впливають на безпеку європейців, європейці повинні бути за столом переговорів", – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає Будапешт хорошим місцем для таких перемовин, зокрема через позицію, яку займає Угорщина у всіх питаннях щодо України. Проте він сказав Трампу, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі у Будапешті.