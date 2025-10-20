Макрон: Украина и Европа должны быть за столом переговоров США и РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что украинская и европейская стороны должны быть привлечены к переговорам США и России о прекращении российской агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом он сказал на пресс-конференции в Словении.

Макрон в целом приветствовал анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште, но отметил, что к ней следует привлечь украинцев и европейцев.

"С того момента, как они обсуждают судьбу Украины, украинцы должны быть за столом переговоров. С того момента, как они обсуждают вопросы, влияющие на безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом переговоров", – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает Будапешт хорошим местом для таких переговоров, в частности из-за позиции, которую занимает Венгрия во всех вопросах, касающихся Украины. Однако он сказал Трампу, что готов присоединиться к предстоящей встрече в Будапеште.