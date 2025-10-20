Макрон принял экс-президента Франции Саркози за несколько дней до его заключения

Бывший лидер Франции Николя Саркози на прошлой неделе посетил президента Эммануэля Макрона в Елисейском дворце за несколько дней до начала отбывания своего тюремного срока.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству AFP сообщили в Елисейском дворце.

В Елисейском дворце не сообщили подробностей встречи Макрона и Саркози, но сам Макрон защитил это решение во время понедельничного саммита лидеров стран Средиземноморья ЕС в Словении.

"С человеческой точки зрения для меня было нормальным принять одного из своих предшественников в этой ситуации", – сказал французский президент.

25 сентября Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения в рамках дела о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии. Он начнет отбывать наказание с 21 октября в тюрьме Сант в 16-м округе Парижа.

Саркози, первый экс-президент в современной истории Франции, который был приговорен к тюремному заключению, настаивает на своей невиновности и опротестовал решение о заключении, ожидая результатов апелляции.

Но парижский суд постановил, что приговор вступает в силу немедленно, а не приостановил его до апелляции, сославшись на "серьезность нарушения общественного порядка, вызванного преступлением".