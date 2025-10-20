Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо "репараційної позики" Україні

США відмовились приставати до плану Європейського Союзу щодо розширеного використання заморожених російських активів для надання Україні так званої "репараційної позики".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними Bloomberg, представники США повідомили європейським колегам під час переговорів на полях засідання Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, що наразі не будуть приєднуватись до "репараційної позики".

Одне з джерел агентства зазначило, що США як причину свого небажання назвали ризики для стабільності ринку. Інше – повідомило, що наразі США просто не взяли на себе жодних зобов'язань.

У ЄС непублічно висловили розчарування тим, що США відмовилися приєднатись до плану попри попередні заклики адміністрації Трампа активніше використовувати росактиви, пише Bloomberg.

Хоча сума активів, що зберігаються в США, є мінімальною, американська підтримка плану ЄС була б позитивним сигналом для інших країн, пояснили джерела агентства.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій йдеться, що "репараційну позику" для України з використанням росактивів мають погодити до кінця 2025 року.

Тим часом прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи, які знаходяться в Бельгії, будуть використані для фінансування кредитів Україні.

