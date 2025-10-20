Bloomberg: США не поддержали план ЕС по "репарационному займу" Украине

США отказались присоединиться к плану Европейского Союза по расширенному использованию замороженных российских активов для предоставления Украине так называемого "репарационного займа".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, представители США сообщили европейским коллегам во время переговоров в кулуарах заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне, что пока не будут присоединяться к "репарационному кредиту".

Один из источников агентства отметил, что США в качестве причины своего нежелания назвали риски для стабильности рынка. Другой – сообщил, что пока США просто не взяли на себя никаких обязательств.

В ЕС непублично выразили разочарование тем, что США отказались присоединиться к плану, несмотря на предыдущие призывы администрации Трампа активнее использовать росактивы, пишет Bloomberg.

Хотя сумма активов, хранящихся в США, минимальна, американская поддержка плана ЕС была бы позитивным сигналом для других стран, пояснили источники агентства.

Как сообщала "Европейская правда", 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" ЕС, в которой говорится, что "репарационный заем" для Украины с использованием росактивов должны согласовать до конца 2025 года.

Между тем премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы, находящиеся в Бельгии, будут использованы для финансирования кредитов Украине.

