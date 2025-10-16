Дорожня карта ЄС передбачає надання "репараційної позики" Україні до кінця року

Оборонна дорожня карта ЄС серед іншого містить обіцянку надання Україні "репараційної позики" до кінця 2025 року.

Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, представляючи дорожню карту, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що українська оборона заслуговує підтримки ЄС.

"Дорожня карта має дуже важливу обіцянку. "Репараційна позика" має бути реалізована до кінця 2025 року, і Україна дійсно готова допомогти нам своїм нинішнім перевіреним у боях досвідом. Ми разом будуємо європейський оборонний купол", – заявив Кубілюс.

Він також зазначив, що європейські флагмани боєготовності можуть бути реалізовані разом з Україною.

"Європейська ініціатива з протидії безпілотникам, Варта східного флангу, – це ті проєкти, які можна розпочати негайно, щоб навчитися створювати успіх. Вони можуть бути реалізовані разом з Україною", – сказав Кубілюс.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на майбутньому саміті Європейської ради він закличе ЄС використати заморожені російські активи для надання Україні "репараційної позики".

На початку жовтня Мерц заявив, що очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.

У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії.

Ідея позики з використанням російських заморожених активів – або "репараційної позики" – полягає у тому, що Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.

