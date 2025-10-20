Міграція між Британією і Нідерландами різко впала після Brexit

З моменту виходу Великої Британії з Європейського Союзу у 2020 році до Нідерландів переїхало менше британських громадян; міграція у зворотному напрямку також скоротилась.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

За даними Статистичного управління Нідерландів, до 2019 року кількість британців, які переїжджали до Нідерландів, зростала. У 2019-му туди переїхали близько 6500 британських громадян – порівняно з 3000 у 2024 році.

Водночас у 2019 році до Великої Британії з Нідерландів повернулося приблизно 3000 британських громадян, а у 2024 році їхня кількість зменшилася до трохи більше 2200.

У 2019 році майже 6000 осіб, народжених за межами Нідерландів або Великої Британії, переїхали з Великої Британії до Нідерландів, але до 2024 року ця кількість зменшилася до трохи більше 3000. Більшість із них були поляками, індійцями або сомалійцями.

І навпаки, значна кількість індійців, сомалійців та українців переїхала з Нідерландів до Великої Британії, ідеться в повідомленні.

Зниження міграції між Нідерландами та Великою Британією відображає більш широку тенденцію. У 2024 році до Нідерландів переїхали 314 тисяч людей – на 22 тисяч менше, ніж у 2023 році, а 205 тисяч покинули країну, що на 7000 більше, ніж роком раніше.

