Миграция между Великобританией и Нидерландами резко упала после Brexit

С момента выхода Великобритании из Европейского Союза в 2020 году в Нидерланды переехало меньше британских граждан; миграция в обратном направлении также сократилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

По данным Статистического управления Нидерландов, до 2019 года количество британцев, переезжавших в Нидерланды, росло. В 2019 году туда переехали около 6500 британских граждан – по сравнению с 3000 в 2024 году.

В то же время в 2019 году в Великобританию из Нидерландов вернулось примерно 3000 британских граждан, а в 2024 году их количество уменьшилось до чуть более 2200.

В 2019 году почти 6000 человек, рожденных за пределами Нидерландов или Великобритании, переехали из Великобритании в Нидерланды, но к 2024 году это количество уменьшилось до чуть более 3000. Большинство из них были поляками, индийцами или сомалийцами.

И наоборот, значительное количество индийцев, сомалийцев и украинцев переехало из Нидерландов в Великобританию, говорится в сообщении.

Снижение миграции между Нидерландами и Великобританией отражает более широкую тенденцию. В 2024 году в Нидерланды переехали 314 тысяч человек – на 22 тысячи меньше, чем в 2023 году, а 205 тысяч покинули страну, что на 7000 больше, чем годом ранее.

Напомним, министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер в сентябре заявила, что украинские мужчины, имеющие работу, должны самостоятельно позаботиться о своем жилье.

В июле Кейзер заявила, что украинские беженцы, находящиеся в Нидерландах и получающие доход, с октября должны будут платить больше средств за пользование государственными приютами.