Болгарія натякнула, що готова пустити літак з Путіним

Болгарія вказала на готовність надати повітряний коридор літаку з господарем Кремля Владіміром Путіним, якщо він про це попросить, щоб дістатися до Будапешта на зустріч з Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це болгарський міністр закордонних справ Георгій Георгієв сказав у коментарі БНР.

Георгієв сказав, що за умов досягнення миру в Україні, "якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами".

На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть коридор для літака з Путіним, глава болгарського МЗС відповів: "А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї прибути".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала неприємною ситуацію з тим, що Путін, щодо якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, може приїхати на зустріч з Трампом на території Євросоюзу.

У польських дипломатичних колах вважають малоймовірним, що очільник Кремля Владімір Путін вирішить летіти на зустріч з президентом США у Будапешті над територією Польщі.