Болгария намекнула, что готова пустить самолет с Путиным

Болгария указала на готовность предоставить воздушный коридор самолету с хозяином Кремля Владимиром Путиным, если он об этом попросит, чтобы добраться до Будапешта на встречу с Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом болгарский министр иностранных дел Георгий Георгиев сказал в комментарии БНР.

Георгиев сказал, что при условии достижения мира в Украине, "если условием для этого является проведение встречи, наиболее логично, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами".

На вопрос, означает ли это, что Болгария предоставит коридор для самолета с Путиным, глава болгарского МИД ответил: "А как предлагается провести встречу, если один из участников не может на нее прибыть".

Напомним, президент США Дональд Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас назвала неприятной ситуацию с тем, что Путин, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, может приехать на встречу с Трампом на территории Евросоюза.

В польских дипломатических кругах считают маловероятным, что глава Кремля Владимир Путин решит лететь на встречу с президентом США в Будапеште над территорией Польши.