У Словаччині натякнули на підтримку 19-го пакета санкцій проти РФ

Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар розповів про позитивну взаємодію з Єврокомісією щодо вимог Словаччини, які вона висунула для схвалення 19-го пакета санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR, про це він сказав у понеділок після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Говорячи про майбутній пакет санкцій ЄС проти Росії, Бланар нагадав, що Словаччина наполягає на тому, що будь-які санкції або заходи Європейської комісії не повинні негативно впливати на словацьку економіку.

Він вказав на необхідність переглянути заплановану заборону на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року та наголосив на важливості заходів для стабілізації цін на енергоносії – про що раніше говорив словацький премʼєр Роберт Фіцо.

"Ми підтримуємо тісний контакт з Європейською комісією, і можу сказати, що наші пропозиції в основному прийняті та включені до висновків, які будуть обговорюватися на засіданні Європейської ради в четвер", – додав він.

Якщо вимоги Словаччини будуть включені, Братислава готова підтримати новий пакет санкцій, сказав глава словацького МЗС.

Раніше стало відомо, що Австрія погодилась на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас прогнозує, що новий пакет санкцій може бути затверджений у четвер, 23 жовтня.