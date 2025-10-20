В Словакии намекнули на поддержку 19-го пакета санкций против РФ

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар рассказал о позитивном взаимодействии с Еврокомиссией по требованиям Словакии, которые она выдвинула для одобрения 19-го пакета санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR, об этом он сказал в понедельник после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Говоря о будущем пакете санкций ЕС против России, Бланар напомнил, что Словакия настаивает на том, что любые санкции или меры Европейской комиссии не должны негативно влиять на словацкую экономику.

Он указал на необходимость пересмотреть запланированный запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года и подчеркнул важность мер по стабилизации цен на энергоносители – о чем ранее говорил словацкий премьер Роберт Фицо.

"Мы поддерживаем тесный контакт с Европейской комиссией, и могу сказать, что наши предложения в основном приняты и включены в выводы, которые будут обсуждаться на заседании Европейского совета в четверг", – добавил он.

Если требования Словакии будут включены, Братислава готова поддержать новый пакет санкций, сказал глава словацкого МИД.

Ранее стало известно, что Австрия согласилась на принятие нового пакета санкций против России.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас прогнозирует, что новый пакет санкций может быть утвержден в четверг, 23 октября.